Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на шесть сантиметров
Уровень воды в реках Югры продолжает расти. Гидрологи прогнозируют его в рамках средних многолетних значений.
По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижневартовска, по состоянию на 13 мая уровень воды в реке Обь в районе города составляет 720 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на шесть сантиметров.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.
Предполагаемый уровень воды в реке Обь находится на отметке 850 сантиметров. На случай подтопления территорий все экстренные службы находятся в режиме готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU