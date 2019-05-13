СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-13T09:53:43+03:00

Обь в районе Нижневартовска за сутки «подросла» на шесть сантиметров. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Уровень воды в реках Югры продолжает расти. Гидрологи прогнозируют его в рамках средних многолетних значений.

По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижневартовска, по состоянию на 13 мая уровень воды в реке Обь в районе города составляет 720 сантиметров. За сутки уровень воды повысился на шесть сантиметров.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Нижневартовска напоминают гражданам о неукоснительном соблюдении мер безопасности при нахождении вблизи водоемов.

Предполагаемый уровень воды в реке Обь находится на отметке 850 сантиметров. На случай подтопления территорий все экстренные службы находятся в режиме готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU