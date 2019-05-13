В Нягани совместное селфи мальчишек выдало вора

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-13T09:47:11+03:00

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В дежурную часть полиции Нягани поступило телефонное сообщение от местной жительницы, о том, что возле городского торгового центра был похищен велосипед, принадлежащий её ребенку.

Оперативники выяснили, что в торговый центр женщина с ребёнком направилась для покупки велосипедного замка, так как старый пришел в негодность. Велосипед, на котором приехал сын, она оставила возле входа в торговый центр. Выйдя из магазина, женщина обнаружила отсутствие транспорта.

Недалеко от места происшествия катались мальчишки на велосипедах. Сотрудник полиции попросила ребят сделать совместное селфи, на что они согласились. На фото оказался один из мальчиков-похититель велосипеда, попавший ранее в камеру видеонаблюдения у торгового центра. В ходе беседы с одним из ребят, 12-летним парнем, он сознался в содеянном и пообещал больше так не поступать.

Велосипед был возвращен владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU