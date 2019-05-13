СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-13T09:34:22+03:00

За минувшие выходные на дорогах Югры погибли два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 9 мая в Сургутском районе. Столкнулись «Фольксваген» и «Камаз».

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 14:40 на 77 км на автодороге «Сургут – Лянтор» «Фольксваген» под управлением 26-летнего водителя столкнулся с «Камазом».

В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и 25-летний пассажир автомобиля «Фольксваген» от полученных телесных повреждений скончались на месте.

8 мая в пять вечера в городе Сургут, в жилой зоне на улице Бажова, 24-летняя водитель, управляя автомобилем «Рено», сбила восьмилетнего велосипедиста.

Два юных велосипедиста получили травмы. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В результате происшествия, несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения.

11 мая в 13:15 в городе Ханты-Мансийск на улице Югорская, 35-летний водитель на «Ладе» сбил десятилетнего велосипедиста.

В результате происшествия мальчик получил телесные повреждения

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло, 22 – получили травмы, в том числе восемь несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU