В Сургуте полицейские пытались сорвать участие подростков в «Бессмертном полку»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-05-13T09:00:17+03:00

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Пилотажная группа «Барс», которая приняла участие в шествии «Бессмертного полка» в прошлом году, не смогла принять участие в акции 9 мая. Планировалось, что 09 часов 45 минут в небо поднимутся пятнадцать бортов, с наклеенными портретами участников Великой Отечественной войны. Хотя разрешение на взлёт было дано Росавиацией.

Около сорока сотрудников полиции перегородили автомобилями лётную полосу, катались по газону, пытались задержать подростков и отбирали у них паспорта. Ордеров на обыск и правомерных документов стражи порядка не предъявляли.

Видео с творящимся беззаконием появилось накануне в группе «Наш Сургут» в соцсети ВКонтакте.

Из кадров видео ясно, что полиция старается не допустить участие лётного состава в мероприятиях на День Победы. Правоохранители объясняют это тем, что якобы, поступила анонимная информация о том, что один из самолётов неисправен и может упасть на людей во время шествия «Бессмертного полка».

- Перегородили машины, подъезды. Праздник 9 мая, «Бессмертный полк» нам пытается сорвать местная полиция – возмущается владелец лётной площадки.

Девушки в пилотках и костюмах военного времени назвали стражей порядка фашистами в полицейской форме, которые решили сорвать акцию «Бессмертный полк».

Подростки отмечают, что полицейские разговаривали очень хамски, закрывали рот, когда мы их просили их представиться.

- Главного инженера, без которого вылет пилотажной группы невозможен, задержали. Забрали всю пилотажную группу «Барс», всех девчонок, - говорит автор видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/708332" frameborder="0"></iframe> Полицейские Сургута помешали пилотажной группе принять участие в акции "Бессмертный полк".

ИСТОЧНИК KP.RU