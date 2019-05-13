СЕГОДНЯ 07:57 2019-05-13T07:57:38+03:00

Югра представила в Китае опыт в лечении сердечно-сосудистых заболеваниях. Фото с сайта правительства Югры

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Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой продолжает работать на IV международном ЭКСПО Шелкового пути в Китае. Югорчане приняли участие в заседании круглого стола «Гигиена и охрана здоровья», где представили опыт оказания учреждениями здравоохранения нашего региона высококвалифицированной медицинской помощи.

Наиболее востребованными у населения региона видами высокотехнологичной медицинской помощи по-прежнему остаются сердечно-сосудистая хирургия, в том числе аортокоронарное шунтирование, травматология и ортопедия, включая эндопротезирование суставов, онкология, офтальмология, нейрохирургия, акушерство и гинекология, педиатрия.

В 2018 году в региональных высокотехнологичных центрах был проведен ряд уникальных операций. «Некоторые методики и технологии являются уникальными не только для Югры, но и России в целом. Так, наши специалисты осуществляют пересадку почек, выполнена первая операция по пересадке печени», – сказал Николай Милькис.

По его словам, в ближайшие 5 лет региональными центрами планируется внедрить новые методики высокотехнологичных методов лечения.

Главный врач окружного центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии Ирина Урванцева подробно рассказала китайским коллегам о ресурсной базе региона, обеспечивающей населению доступность высокотехнологичной помощи в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, на территории автономного округа функционирует 12 кардиологических отделений, три кардиохирургических отделения, четыре отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, два отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма, два отделения сосудистой хирургии.

Окружной кардиологический диспансер – одно из крупнейших в регионе лечебных учреждений. Здесь оказываются все виды специализированной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, выполняется полный спектр высокотехнологичных операций на сердце и сосудах.

В учреждении трудятся 1100 сотрудников, из них 17 – кандидаты медицинских наук, 33 процента врачей имеют высшие квалификационные категории. Ежегодно они проводят более 1 миллиона консультативно-диагностических услуг, около 4000 операций на сердце и сосудах.

Ирина Урванцева отметила, что диспансер имеет опыт представления медицинской помощи иностранным гражданам. Оказаны услуги 370 пациентам из 15 стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Азербайджана, Таджикистана, Украины, Египта, Сербии, Турции, Германии и КНР.

Все это, по мнению главного врача центра, способствует развитию медицинского туризма между регионами России и Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU