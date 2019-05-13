Продавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детям
Сотрудниками полиции Сургута выявлен факт продажи алкогольной продукции подросткам. Продавец из продуктовых магазинов по улице Захарова, ранее уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 33-летняя женщина была предупреждена ранее о наступлении уголовной ответственности за повторную реализацию алкогольной продукции детям. Однако в очередной раз продала юноше пиво, не попросив паспорт.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Женщине грозят исправительные работы либо крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU