2019-05-13T07:46:30+03:00
Происшествия

Продавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детям

Женщина не первый раз попадается на этом правонарушении
Алена Кульмухаметова
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Продавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детямПродавец из Сургута пойдёт по суд за продажу алкоголя детямФото: Татьяна Коркина
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Сотрудниками полиции Сургута выявлен факт продажи алкогольной продукции подросткам. Продавец из продуктовых магазинов по улице Захарова, ранее уже привлекалась к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 33-летняя женщина была предупреждена ранее о наступлении уголовной ответственности за повторную реализацию алкогольной продукции детям. Однако в очередной раз продала юноше пиво, не попросив паспорт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Женщине грозят исправительные работы либо крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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