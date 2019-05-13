СЕГОДНЯ 06:52 2019-05-13T06:52:54+03:00

Погода в Югре 13 мая: прохладно и небольшой дождь. Фото из группы "Это Юганск, детка, Нефтеюганск"

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В понедельник 13 мая в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, в западных районах умеренный дождь. Ветер северный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+10 градусов, в западных районах до +15 градусов, в восточных до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачная погода без осадков. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0, +2 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU