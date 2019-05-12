2019-05-12T15:08:27+03:00
Общество

В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено

Ледоход прошёл без происшествий
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено. Фото из личного архива главы Сургутского района Андрея ТрубецкогоВ Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено. Фото из личного архива главы Сургутского района Андрея Трубецкого
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Движение по понтонному наплавному мосту через реку Лямин полностью восстановлено.

Движение автомобилей не ограничено. Путь свободен. Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.

По его словам, ледоход и корчеход на реке Лямин на 36 километре автодороги «Лянтор – Сытомино» закончился. Работы по разведению и сведению понтона велись «Северавтодор». Они планировали запустить движение по мосту к вечеру 12 мая, что и произошло.

Понтонная переправа была разведена 8 мая около пяти вечера для пропуска ледохода. Местных жителей перевозили на катерах.

Добавим, что ледоход на реке Обь в Югре уже прошел. За сутки уровень воды в реке поднялся более чем на полметра и составил 785 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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