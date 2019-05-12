В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено
Движение по понтонному наплавному мосту через реку Лямин полностью восстановлено.
Движение автомобилей не ограничено. Путь свободен. Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.
По его словам, ледоход и корчеход на реке Лямин на 36 километре автодороги «Лянтор – Сытомино» закончился. Работы по разведению и сведению понтона велись «Северавтодор». Они планировали запустить движение по мосту к вечеру 12 мая, что и произошло.
Понтонная переправа была разведена 8 мая около пяти вечера для пропуска ледохода. Местных жителей перевозили на катерах.
Добавим, что ледоход на реке Обь в Югре уже прошел. За сутки уровень воды в реке поднялся более чем на полметра и составил 785 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU