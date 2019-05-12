СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-12T15:08:27+03:00

В Сургутском районе движение по понтонному мосту через реку Лямин восстановлено. Фото из личного архива главы Сургутского района Андрея Трубецкого

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Движение по понтонному наплавному мосту через реку Лямин полностью восстановлено.

Движение автомобилей не ограничено. Путь свободен. Об этом сообщает глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своём блоге в соцсети ВКонтакте.

По его словам, ледоход и корчеход на реке Лямин на 36 километре автодороги «Лянтор – Сытомино» закончился. Работы по разведению и сведению понтона велись «Северавтодор». Они планировали запустить движение по мосту к вечеру 12 мая, что и произошло.

Понтонная переправа была разведена 8 мая около пяти вечера для пропуска ледохода. Местных жителей перевозили на катерах.

Добавим, что ледоход на реке Обь в Югре уже прошел. За сутки уровень воды в реке поднялся более чем на полметра и составил 785 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU