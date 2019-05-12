2019-05-12T13:33:22+03:00
Происшествия

В Мегионе вахтовик пытался сбежать от пенсионерки с украденным телефоном

Старушка вызвала полицию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Мегионе вахтовик пытался сбежать от пенсионерки с украденным телефоном. Фото с сайта pixabay.comВ Мегионе вахтовик пытался сбежать от пенсионерки с украденным телефоном. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Схватил телефон, сбежал и уехал на такси с неоплаченным телефоном вахтовик из Башкирии. Мужчина не ожидал, что старушка из Мегиона окажется бойкой.

В дежурную часть полиции Мегиона обратилась 84-летняя жительница города с заявлением о похищении телефона. Она пояснила, что решила продать свой сенсорный телефон, так как нуждалась в деньгах. В магазине она разговорилась с неизвестным мужчиной, который предложил купить телефон. Под предлогом более точно рассмотреть аппарат злоумышленник взял его в руки и направился к выходу магазина. На окрики пожилой женщины он не реагировал. Затем выйдя из магазина, мужчина быстро сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Пенсионерка обратилась к сотрудникам магазина за помощью, чтоб они позвонили в полицию.

Оперативники благодаря камерам видеонаблюдения магазина в течение нескольких часов личность установили грабителя. Им оказался 40-летний ранее несудимый житель Башкирии, работающий в Мегионе вахтовым методом. В отделе полиции он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Украденный телефон возвратили пострадавшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцев из двухэтажного дома власти Нефтеюганска будут расселять
На пожаре в многоквартирном доме города Советский погибла пенсионерка
Погода в Югре 12 мая: холодно и ветрено
Пенсионерка из Кондинского района назвала коды и осталась без сбережений
Китайцам пришлись по вкусу Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы из Югры
В Нефтеюганске полыхает жилой многоквартирный дом
Сургутянин перевёл мошенникам 61 тысячу рублей
В Югре спасатели подняли со дна реки автомобиль с телами девушек
В праздновании Дня Победы в Ханты-Мансийске приняли участие более 30 тысяч человек
Погода в Югре 11 мая: солнечно и без дождя
Жуткое ДТП унесло жизнь двух человек под Сургутом
В Югорске водолазы ищут на дне реки автомобиль с девушками
Погода в Югре 10 мая: переменная облачность и без дождя
Делегации из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана встретили День Победы в Югре
В Югре локализован первый природный пожар
В строю «Бессмертного полка» прошли 13 с половиной тысяч жителей Ханты-Мансийска
Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём Победы
Погода в Югре 9 мая: прохладно и солнечно
Вартовчане за несколько часов собрали 20 КамАЗов мусора