В Мегионе вахтовик пытался сбежать от пенсионерки с украденным телефоном

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-12T13:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Схватил телефон, сбежал и уехал на такси с неоплаченным телефоном вахтовик из Башкирии. Мужчина не ожидал, что старушка из Мегиона окажется бойкой.

В дежурную часть полиции Мегиона обратилась 84-летняя жительница города с заявлением о похищении телефона. Она пояснила, что решила продать свой сенсорный телефон, так как нуждалась в деньгах. В магазине она разговорилась с неизвестным мужчиной, который предложил купить телефон. Под предлогом более точно рассмотреть аппарат злоумышленник взял его в руки и направился к выходу магазина. На окрики пожилой женщины он не реагировал. Затем выйдя из магазина, мужчина быстро сел в такси и уехал в неизвестном направлении. Пенсионерка обратилась к сотрудникам магазина за помощью, чтоб они позвонили в полицию.

Оперативники благодаря камерам видеонаблюдения магазина в течение нескольких часов личность установили грабителя. Им оказался 40-летний ранее несудимый житель Башкирии, работающий в Мегионе вахтовым методом. В отделе полиции он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Украденный телефон возвратили пострадавшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU