Погорельцев из двухэтажного дома власти Нефтеюганска будут расселять

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-12T11:07:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Нефтеюганска помогут с расселением жильцам, сгоревшего двухэтажного жилого дома в 5 микрорайоне города. Об этом они сообщают на официальном сайте города.

- Пожар потушен, погибших нет. Для пострадавших от пожара жителей дома на базе СОШ №3 развернут пункт временного содержания.

Напомним, 11 мая по адресу 5 микрорайон 40 дом произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 15 часов 56 минут на пульт пожарной охраны. На момент прибытия огнеборцев наблюдалось горение во втором подъезде. Пожарные провели эвакуацию людей. Погибших нет, пострадала одна женщина. Она получила ожоги кистей, но от госпитализации она отказалась, ей была оказана помощь на месте.

На пожаре работало семь единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС России.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 15:56 диспетчеру Нефтеюганского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном 16-квартрном доме. Первые подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут, наблюдалось горение в квартире на втором этаже второго подъезда с выходом на кровлю, площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Немедленно была организована эвакуация людей, а также тушение пожара. По предварительным данным ожог кистей рук получил один человек. В 16.39 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров – пострадали квартиры второго подъезда, в 17.17 огнеборцами ликвидировано открытое горение.

Причина возгорания – неосторожное обращение с бытовым газом.

На момент пожара в доме было заселено 14 квартир из 16, в которых проживало около 35 человек. В этот же день в 21:30 состоялась встреча представителей администрации с пострадавшими, где решался вопрос о предоставлении квартир из маневренного фонда.

Дом ранее был признан непригодным для проживания и числился в списках администрации города под расселение и снос.

ИСТОЧНИК KP.RU