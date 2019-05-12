2019-05-12T08:21:13+03:00
Происшествия

На пожаре в многоквартирном доме города Советский погибла пенсионерка

Женщина не смогла выбраться со второго этажа
Алена Кульмухаметова
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На пожаре в многоквартирном доме города Советский погибла пенсионерка. Фото из группы "ЧП Югосрка и Советского района" в соцсети ВКонтактеНа пожаре в многоквартирном доме города Советский погибла пенсионерка. Фото из группы "ЧП Югосрка и Советского района" в соцсети ВКонтакте
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Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Киевская, 17 города Советский начался со второго этажа вечером 10 мая. Погибла пожилая женщина.

По информации МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, 19:32 10 мая поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Советский, улица Киевская. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, которые не могли самостоятельно покинуть полыхающий дом, и эвакуировали 24 человека. На тушение пожара от МЧС России выехали семь единиц специальной техники, 20 человек личного состава.

В огне погибла пенсионерка

В огне погибла пенсионерка

Обошлось без пострадавших, но на пожаре погибла женщина 1947 года рождения. Она находилась на втором этаже полыхающего дома. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Погорельцы остались без вещей и техники. В городе для них объявлен сбор средств, одежды, обуви и необходимых вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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