На пожаре в многоквартирном доме города Советский погибла пенсионерка
Пожар в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Киевская, 17 города Советский начался со второго этажа вечером 10 мая. Погибла пожилая женщина.
По информации МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, 19:32 10 мая поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Советский, улица Киевская. Прибывшие на место пожарные спасли шесть человек, которые не могли самостоятельно покинуть полыхающий дом, и эвакуировали 24 человека. На тушение пожара от МЧС России выехали семь единиц специальной техники, 20 человек личного состава.
В огне погибла пенсионерка
Обошлось без пострадавших, но на пожаре погибла женщина 1947 года рождения. Она находилась на втором этаже полыхающего дома. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Погорельцы остались без вещей и техники. В городе для них объявлен сбор средств, одежды, обуви и необходимых вещей.
ИСТОЧНИК KP.RU