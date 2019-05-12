СЕГОДНЯ 06:26 2019-05-12T06:26:32+03:00

Погода в Югре 12 мая: холодно и ветрено. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети ВКонтакте

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В воскресенье 12 мая в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9,+14 градусов, по северным и восточным районам +2,+7 градусов, по юго-западу до 19 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +10,+12 градусов.

В Сургуте облачная без осадков погода. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1, 0 градусов.

В Нижневартовске облачная погода. Вечером возможен небольшой мокрый снег. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,+4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU