Пенсионерка из Кондинского района назвала коды и осталась без сбережений

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-11T17:00:03+03:00

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В дежурную часть полиции Кондинского района обратилась 60-летняя женщина, которая заявила о том, что неизвестные лица похитили с ее банковского счета девять тысяч рублей.

Полицейским пенсионерка рассказала, что ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником банка. Лжесотрудница пояснила, что с ее карты мошенники пытаются произвести оплату товара. Для того, чтобы отменить оплату за несуществующую покупку необходимо, чтобы она назвала номер карты и пришедший ей на сотовый телефон код доступа. Назвав указанные данные, со счета югорчанки реально были сняты деньги, и тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU