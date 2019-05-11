2019-05-11T16:35:12+03:00
Общество

Китайцам пришлись по вкусу Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы из Югры

Также им интересен туристический потенциал автономного округа
Алена Кульмухаметова
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Китайцам пришлись по вкусу Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы из Югры. Фото с сайта правительства ЮгрыКитайцам пришлись по вкусу Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы из Югры. Фото с сайта правительства Югры
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В городе Сиань (провинция Шаньси, Китай) начал работу IV международный ЭКСПО Шелкового пути. В выставке принимают участие все регионы Уральского федерального округа. Делегацию Югры возглавляет губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

Югорский потенциал сразу заинтересовал принимающую сторону. Уже прошли переговоры генерального директора центра поддержки экспорта Югры Ирины Гайченцевой и заместителя директора департамента сотрудничества и развития международной торговой палаты Шелкового пути Феникса Лиу. Китайскую сторону заинтересовала экологически чистая пищевая продукция товаропроизводителей Югры и сувениры.

Стенд привлёк внимание китайцев. Фото с сайта правительства Югры

Стенд привлёк внимание китайцев. Фото с сайта правительства Югры

Варенье, конфеты, пастила из дикоросов, сухие грибы и другие экологически чистые продукты питания также стали предметом переговоров Ирины Гайченцевой с исполнительным директором торгового дома города Сиань Рэном Хао. Достигнута договоренность о размещении по окончании ЭКСПО образцов продуктов на стенде России китайского торгового дома.

Много посетителей собрал стенд, где представлен туристический потенциал автономного округа. Особый интерес вызвали этнотуры. Специально подготовленные буклеты разобрали представители турфирм Китая.

Стоит отметить, что по данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа с Китаем с 2016 по 2018 год составил 8,5 миллиарда долларов США. Импорт составил 3,4 процента, экспорт – 96,5 процента. В товарной структуре экспорта преобладают минеральные продукты. Также экспортируются пиломатериалы, оборудование и транспортные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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