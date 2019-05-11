2019-05-11T16:00:46+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске полыхает жилой многоквартирный дом

Женщина получила ожоги кистей
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске полыхает жилой многоквартирный дом. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети ВконтактеВ Нефтеюганске полыхает жилой многоквартирный дом. Фото из группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети Вконтакте
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Пожарные в эти минуты сражаются с огнём в пятом микрорайоне города Нефтеюганска. Там горит жилой двухэтажный многоквартирный дом по адресу 5-40.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, пожар произошел в 15 часов 56 минут по местному времени. Поступило сообщение о возгорании двухэтажного деревянного дома. На момент прибытия наблюдалось горение во втором подъезде. Люди эвакуированы. На месте пожара работают семь единиц техники и 21 человек личного состава от МЧС России. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Движение по улице Парковая в районе горящей двухэтажки перекрыто. На месте все экстренные службы города.

По сообщению главного врача Нефтеюганской станции скорой помощи Александра Мошкина, на пожаре в жилом доме в 5 мкр. пострадала женщина, у которой ожоги кистей. По предварительной информации, пострадавшая находилась в квартире, в которой произошел взрыв газа и возгорание.

Подписчики группы "Это Юганск, детка/Нефтеюганск" в соцсети Вконтакте пишут, что из горящего дома со второго этажа в поисках спасения выпрыгивали жильцы. Пока данных о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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