2019-05-11T13:34:40+03:00
Происшествия

Сургутянин перевёл мошенникам 61 тысячу рублей

Преступника он нашёл на сайте интернет-магазина
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин перевёл мошенникам 61 тысячу рублей. Фото с сайта pixabay.comСургутянин перевёл мошенникам 61 тысячу рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в полицию Сургута с заявлением, что стал жертвой мошенников. Обратился местный житель.

Полицейским он рассказал, как на одном из Интернет-сайтов магазина увидел объявление о продаже интересующего его электронного оборудования. Связавшись с продавцом, сургутянин выяснил все детали и принял решение о покупке.

Злоумышленник выдвинул условия, что отправит товар только после 100% оплаты онлайн-переводом на карту одного из банков. Сургутянин перевел мошеннику более 61000 рублей, но товар так и не получил.

Стоить отметить, что мужчина ранее был осведомлен о подобных мошеннических действиях и способах совершения преступлений данного вида, но, несмотря на это, попался на уловки злоумышленников.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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