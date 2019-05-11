В Югре спасатели подняли со дна реки автомобиль с телами девушек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-11T09:42:25+03:00

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Два дня спасатели и водолазы искали тела девушек, ушедших на дно реки Эсс вместе с автомобилем недалеко от Югорска. Они были обнаружены 10 мая водолазами на глубине 15 метров. Об этом сообщает группа "ЧП Юорск и Советский район" в соцсети ВКонтакте.

Напомним, трагедия случилась 8 мая в Югорске. По словам очевидцев, пьная девушка села за руль автомобиля брата, при этом взяла с собой пассажиров - подругу и молодого человека. Югорчанка нажала на педаль газа и поехала к реке вместе с друзьями. Возможно, девушка не рассчитала скорость или перепутала педали и в итоге машина съехала в воду. Парень, находившийся на заднем сидении авто смог выбраться, ему помог мужчина, а вот девушки остались внутри тонущего автомобиля. Девушек в ледяной воде спасти не смогли, так как было бурное течение.

Добавим, что одну из девушек похоронят в Югорске, другую в Курганской области - откуда она родом.

ИСТОЧНИК KP.RU