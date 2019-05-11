СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-11T08:42:26+03:00

В праздновании Дня Победы в Ханты-Мансийске приняли участие более 30 тысяч человек. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В Ханты-Мансийске мероприятия в честь Дня Победы объединили более 30500 человек. Празднования начались с Парада Победы, затем церемония возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы.

После этого ветеранов ждали на «Фронтовом привале» на площадке возле культурно-досугового центра «Октябрь», здесь для них были приготовлены праздничные угощения, а также концерт с песнями военных лет. Гостями полевой кухни стали около 300 участников трудового фронта, вдовы умерших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также пожилые люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Кроме того, полевые кухни были организованы для жителей и гостей Ханты-Мансийска, отведать перловой и гречневой каши можно было на «Солдатских привалах», организованных на автостоянке у администрации города и на площади у Музея геологии нефти и газа.

В полдень молодые люди окружного центра присоседились к Всероссийской акции «Рекорд Победы» и выполнили 27 028 отжиманий от земли – именно столько дней прошло со Дня Великой Победы. Инициаторами патриотической акции, к которой подключились несколько городов Югры, в Ханты-Мансийске выступили общественное движение «STREET WORKOUT» совместно с Молодежным советом при Главе города.

Добавим, праздничная программа была продолжена на Центральной площади города, где состоялся концерт «Аты-баты, шли солдаты!», мемориально-памятные инсталляции напомнили жителям и гостям окружной столицы о памятных событиях священной войны. От конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» стартовал автомобильный пробег «Мы помним!», а из парка имени Бориса Лосева более 400 человек отправились на велосипедный парад «Звезда Памяти».

Тысячи горожан почтили Минутой молчания павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Завершились мероприятия праздничным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU