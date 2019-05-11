СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-11T06:56:30+03:00

Погода в Югре 11 мая: солнечно и без дождя Фото: Татьяна Коркина

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В субботу 11 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров секунду. Температура воздуха днём составит +12,+17 градусов, по югу до +22 градусов, по северу и востоку +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность и без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте солнечная без осадков погода. Ветер северо-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8, +13 градусов.

В Нижневартовске ясная и без осадков погода. Ветер северо-западный 4-13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU