2019-05-10T11:53:44+03:00
Происшествия

Жуткое ДТП унесло жизнь двух человек под Сургутом

Иномарка на большой скорости «влетела» в прицеп
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жуткое ДТП унесло жизнь двух человек под Сургутом. Фото из группы "О, Сургут" в соцсети ВКонтактеЖуткое ДТП унесло жизнь двух человек под Сургутом. Фото из группы "О, Сургут" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 9 мая на 78 километре автодороги Сургут-Лянтор.

По предварительной информации, днем автомобиль «Volkswagen Passat» столкнулся с двигающимся в попутном направлении «КамАЗом». Большегруз совершал поворот на стоянку, и в этот момент в его прицеп на большой скорости «влетела» иномарка. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Машина была настолько искорёжена, что спасателям пришлось вырезать погибших из салона.

Подробнее причины дорожной аварии выясняют полицейские.Ранее сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре сообщали, что 8 мая пожарно-спасательные расчеты выезжалина ликвидацию ДТП в котором, пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югорске водолазы ищут на дне реки автомобиль с девушками
Погода в Югре 10 мая: переменная облачность и без дождя
Делегации из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана встретили День Победы в Югре
В Югре локализован первый природный пожар
В строю «Бессмертного полка» прошли 13 с половиной тысяч жителей Ханты-Мансийска
Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём Победы
Погода в Югре 9 мая: прохладно и солнечно
Вартовчане за несколько часов собрали 20 КамАЗов мусора
Шествие Бессмертного полка пройдёт в 137 населённых пунктах Югры
Детский стульчик обошёлся сургутянке в 70 тысяч рублей
Пять тысяч жителей Нефтеюганска примут участие в шествии 9 мая
Кромка ледостава на Оби достигла Югры
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Пошла или не пошла Обь в районе Нижневартовска
В Ханты-Мансийске 9 мая на улицах ограничение движения для транспорта
За безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских
Югорчанам ветеринары советуют прививать своих питомцев
Житель Нижневартовска получил восемь лет тюрьмы за сбыт гашиша
Губернатор Югры вступила в ряды волонтёров Победы
В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник
В Нижневартовске на День Победы во время шествия будут дежурить врачи
На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим
Главврач стоматологической поликлиники из Пыть-Яха лечила зубы без ведома пациентов
В Югре выбран логотип Года семьи
Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала код и потеряла миллион рублей
На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов
Вартовчанин воспользовался краденой топливной картой
Жители Мегиона поднимут в небо раритетный самолет и побывают внутри легендарного танка