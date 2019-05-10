СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-10T11:53:44+03:00

Жуткое ДТП унесло жизнь двух человек под Сургутом. Фото из группы "О, Сургут" в соцсети ВКонтакте

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 9 мая на 78 километре автодороги Сургут-Лянтор.

По предварительной информации, днем автомобиль «Volkswagen Passat» столкнулся с двигающимся в попутном направлении «КамАЗом». Большегруз совершал поворот на стоянку, и в этот момент в его прицеп на большой скорости «влетела» иномарка. Водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Машина была настолько искорёжена, что спасателям пришлось вырезать погибших из салона.

Подробнее причины дорожной аварии выясняют полицейские.Ранее сотрудники МЧС России по ХМАО-Югре сообщали, что 8 мая пожарно-спасательные расчеты выезжалина ликвидацию ДТП в котором, пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU