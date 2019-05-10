2019-05-10T09:33:45+03:00
Происшествия

В Югорске водолазы ищут на дне реки автомобиль с девушками

Владелец машины остался жив
Алена Кульмухаметова
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В Югорске водолазы ищут на дне реки автомобиль с девушками. Фото с сайта pixabay.comВ Югорске водолазы ищут на дне реки автомобиль с девушками. Фото с сайта pixabay.com
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Трагедия с молодыми людьми произошла 8 мая вечером. По рассказам очевидцев компания друзей отдыхала на реке Эсс неподалёку от полигона ТБО в городе Югорск.

В группе «ЧП Югорска и Советского района» в соцсети Вконтакте сообщается, что выпившая девушка села за руль машины своего брата, рядом посадила его девушку и друга, и направилась в сторону реки. Молодой парень, который сидел на заднем кресле, успел выбраться из тонувшего автомобиля, а вот две девушки так и остались в машине, которая сразу ушла на дно.

Чтобы найти девушек в автомобиле на дне реки привлекались спасатели, поиски прошли безрезультатно. Сейчас поиск пропавших ведут водолазы из города Урай.

Также, в группе сообщается, что разыскиваются свидетели происшествия на реке, в том числе водитель «Рено каптюр», которой помогал вытащить парня из воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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