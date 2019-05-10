2019-05-10T07:01:01+03:00
Общество

Погода в Югре 10 мая: переменная облачность и без дождя

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 10 мая: переменная облачность и без дождяПогода в Югре 10 мая: переменная облачность и без дождяФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 10 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16,+21 градусов, по северу и востоку +9,+14 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+20 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, северо-западный, северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +9, +17 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +7, +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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