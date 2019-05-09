2019-05-09T17:46:17+03:00
Общество

Делегации из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана встретили День Победы в Югре

Они возложили цветы к вечному огню мемориала Славы в парке Победы
Алена Кульмухаметова
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Делегации из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана встретили День Победы в Югре. Фото с сайта правительства ЮгрыДелегации из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана встретили День Победы в Югре. Фото с сайта правительства Югры
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Представители ветеранских и военно-патриотических организаций из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана прибыли в Югру в День Победы.

В Ханты-Мансийске гости окружной столицы приняли участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы, параде, шествии «Бессмертного полка», церемонии возложения цветов к вечному огню мемориала Славы в парке Победы, а также посетили фронтовой привал.

Также 9 мая гости провели рабочую встречу с председателем общественной палаты Югры Ириной Максимовой, руководителем гуманитарного добровольческого корпуса Эдуардом Логиновым, членом региональной общественной палаты Сергеем Дмитриевым, представителями окружного департамента общественных и внешних связей.

Югорчане предложили гостям помощь в проведении поисковых работ останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, приведении в порядок мест славы и памятников.

Отметим, что 10 мая соотечественники из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана встретятся с представителями окружной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, общественной организации «Боевое братство». Также они посетят школьного музей городской школы №1 имени Созонова. В ходе визита гости встретятся с преподавателями и учащимися кадетских классов Ханты-Мансийска, администрацией школы №6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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