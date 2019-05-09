СЕГОДНЯ 17:14 2019-05-09T17:14:04+03:00

В Югре локализован первый природный пожар. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Возгорание было обнаружено в 14.30 в Урайском лесничестве на площади 4,5 гектара. К работе по его тушению привлечены 22 специалиста Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, на данный момент пожар локализован на площади 45 гектаров, угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет, работы по ликвидации возгорания продолжаются. Предположительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

В прошлом году первый природный пожар был ликвидирован 19 мая в Ханты-Мансийском районе.

Напомним, с целью обеспечения пожарной безопасности на территории Белоярского Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Покачей, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU