2019-05-09T17:14:04+03:00
Общество

В Югре локализован первый природный пожар

На территории округа объявлен особый противопожарный режим
Алена Кульмухаметова
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В Югре локализован первый природный пожар. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре локализован первый природный пожар. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Возгорание было обнаружено в 14.30 в Урайском лесничестве на площади 4,5 гектара. К работе по его тушению привлечены 22 специалиста Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, на данный момент пожар локализован на площади 45 гектаров, угрозы распространения огня на населенные пункты и объекты экономики нет, работы по ликвидации возгорания продолжаются. Предположительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.

В прошлом году первый природный пожар был ликвидирован 19 мая в Ханты-Мансийском районе.

Напомним, с целью обеспечения пожарной безопасности на территории Белоярского Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Советского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Когалыма, Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Нижневартовска, Радужного, Покачей, Урая, Ханты-Мансийска и Югорска введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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