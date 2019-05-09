СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-09T13:47:43+03:00

В строю «Бессмертного полка» прошли 13 с половиной тысяч жителей Ханты-Мансийска. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

После шествия все участники акции присоединились к возложению цветов к вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы

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В акции «Бессмертный полк» в Ханты-Мансийске приняли участие почти 13 500 человек. Участники акции несли в руках портреты своих отцов, дедов, прадедов и близких родственников, которые во времена Великой Отечественной войны воевали или ковали Победу в тылу.

По информации администрации города, к участникам шествия присоединились Губернатор Югры и Глава города Ханты-Мансийска. Наталья Комарова несла портрет своего деда – рядового Владимира Васильевича Федюченко, а Максим Ряшин – шел с портретом своего деда – старшего сержанта Михаила Максимовича Юрьева.

В столице Югры колонна стартовала от остановки «Магазин «Юбилейный», после чего прошла по улице Мира до Центральной Площади.

После шествия все участники акции присоединились к возложению цветов к вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы.

Добавим, с каждым годом в столице Югры становится все больше желающих пройти в «Бессмертном полку» с портретами ветеранов Великой Победы, и почтить тем самым память о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция в Ханты-Мансийске прошла в 2015 году. Тогда к ней присоединилось около 7000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU