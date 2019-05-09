Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём Победы

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-09T10:55:06+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Ханты-Мансийске. Праздничные мероприятия развернулись перед концертно-театральным центром «Югра-Классик».

Горожане посмотрели на военный парад – прохождение торжественным маршем военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетских классов, боевой техники.

Отметим, что в Ханты-Мансийском национальном округе было мобилизовано в годы войны 17890 человек, в том числе 176 женщин, 412 представителей коренной национальности. Более 9 тысяч югорчан так и остались на полях сражений. Порядка 5 тысяч солдат Югорской земли награждены орденами и медалями, 12 стали Героями Советского Союза, 5 тысяч жителей округа награждены медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В тяжелое военное время югорчане проявили родительскую заботу о детях блокадного Ленинграда - приняли на попечение свыше тысячи юных ленинградцев, спасенных от голода и войны.

- Дорогие земляки! Мы - наследники победителей. Сотни тысяч югорчан в составе «Бессмертного полка» едины в признании подвига тех, кто на полях сражений, в партизанских отрядах, движениях сопротивления, в застенках концлагерей, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу строили Победу. Слава освободителям, поклон и салют вам, ветераны! С Днем Победы, дорогие югорчане, - поздравила глава региона.

После торжественной церемонии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне губернатор возложила цветы к Вечному огню, памятным знакам «Труженикам тыла 1941-1945 годов», «Жителям блокадного Ленинграда».

Далее Наталья Комарова направилась в столицу Самотлора, где приняла парад и прошла с горожанами в «Бессмертном полку. Также глава региона посетит Сургут. Вместе с молодежью города она станет участником акции «Звезда Победы»: на автостоянке возле Ледового дворца спорта участники акции выстроятся в форме пятиконечной звезды и сфотографируются.

ИСТОЧНИК KP.RU