СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-09T06:45:13+03:00

Погода в Югре 9 мая: прохладно и солнечно. Фото из группы "Типичный Ханты-Мансийск" в соцсети ВКонтакте

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В четверг 9 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+20 градусов, местами +5,+10 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15,+17 градусов.

В Сургуте ясная погода без осадков. Ветер восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха +4, +9 градусов.

В Нижневартовске ясная без осадков погода. Ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU