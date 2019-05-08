СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-08T15:52:45+03:00

Вартовчане за несколько часов собрали 20 КамАЗов мусора. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске за несколько часов на свалку отправили более 400 кубометров мусора - это 20 Камазов. В очередном общегородском субботнике приняли участие более четырех тысяч нижневартовцев. Совместными усилиями убрали 300 тысяч квадратных километров территорий муниципалитета.

Трудились в самых любимых местах отдыха у вартовчан: в городском парке, рядом с ДК «Октябрь», Дворцом искусств, на площади Нефтяников, на территории старой автостанции. Эти площадки станут ключевыми при проведении мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Им уделили внимание в первую очередь.

На субботник вышли общественники, представители политических партий, городских муниципальных и частных предприятий, студенты вузов и ссузов, активисты Общероссийского народного фронта, нефтяники, руководители и специалисты структурных подразделений администрации города и все неравнодушные жители города.

На подмогу активным горожанам пришло 15 единиц спецтехники. По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации города Рината Назмутдинова, следующие субботники состоятся сегодня, 8 мая в 14 часов, а также 17 и 24 мая. Планируется убрать территории Комсомольского озера, набережной реки Обь, в районе улице Пикмана. Начало субботников ориентировочно в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU