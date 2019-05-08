СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-08T15:18:58+03:00

Детский стульчик обошёлся сургутянке в 70 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Сургута поступило заявление от 39-летней женщины, ставшей жертвой мошенников. Установлено, что потерпевшая разместила объявление о продаже детского стула на сайте «Авито».

Полицейским женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и представился покупателем, который заинтересованно задавал вопросы, касающиеся товара, после чего попросил данные карты, CVC-код и пароль из СМС для перевода оплаты. Женщина, будучи уверенной в намерениях покупки стульчика, сообщила всю информацию.

После разговора со злоумышленником с банковской карты сургутянки были сняты более 72000 рублей. Стоит отметить, что ранее потерпевшей было известно о данном виде преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU