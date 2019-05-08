СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-08T14:39:21+03:00

Кромка ледостава на Оби достигла Югры. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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По уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовск 8 мая.

Гидрологи отмечают, что в 2018 году вскрытие произошло 12 мая.

Ожидаемый максимальный уровень воды в Оби - 870-950 см. В прошлом году максимальный уровень составил 945 см при прогнозе – 810-890 см.

Сегодня кромка ледостава находится в районе населенного пункта Былино Нижневартовского района, хвост в Александровском районе Томской области (динамика за сутки 120 км).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU