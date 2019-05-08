Кромка ледостава на Оби достигла Югры
По уточненному прогнозу Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей - филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаемый срок вскрытия Оби в границах города Нижневартовск 8 мая.
Гидрологи отмечают, что в 2018 году вскрытие произошло 12 мая.
Ожидаемый максимальный уровень воды в Оби - 870-950 см. В прошлом году максимальный уровень составил 945 см при прогнозе – 810-890 см.
Сегодня кромка ледостава находится в районе населенного пункта Былино Нижневартовского района, хвост в Александровском районе Томской области (динамика за сутки 120 км).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU