СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-08T14:04:40+03:00

Пошла или не пошла Обь в районе Нижневартовска. Фото с соцсети ВКонтакте

Изменить размер текста: A A

Сегодня в группе «Привет сейчас, Нижневартовск» в соцсети Вконтакте появились фото Оби. Автор сообщает, что лёд на реке тронулся.

«Освободилась от плена Обь-Матушка», «Обь пошла» - пишут пользователи соцсетей. Среди вартовчан начался спор, что лёд на реке стоит. Где же правда? На самом деле ледоход на Оби в районе Нижневартовска ещё не начался.

По данным гидрологов на 8 мая, голова ледохода находится в поселке Северный Александровского района Томской области. До границы округа около 90 км (динамика за сутки 58 км). При этом по всей реке наблюдается подвижка льда.

Как оказалось, движение воды на Оби – поверхностное. Вода идёт по льду реки с излучинской ГРЭС. Так как вода теплая, местами лёд растаял. Ледоход на Оби в районе Нижневартовска ожидается в считанные часы.

ИСТОЧНИК KP.RU