За безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских
В рамках празднования Дня Победы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится более 450 праздничных мероприятий, в которых примут участие свыше 440 тысяч человек.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, законность и общественный порядок на шествиях, митингах, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях будут осуществлять более 4,5 тысяч сотрудников полиции.
Места массового пребывания граждан накануне Дня празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обследуют кинологи со служебными собаками.
Улицы будут патрулировать сотрудники ГИБДД. Югорчанам следует с пониманием относиться к принимаемым мерам.
ИСТОЧНИК KP.RU