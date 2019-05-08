2019-05-08T13:30:52+03:00
Общество

За безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских

Сегодня места массового скопления людей обследуют кинологи
Алена Кульмухаметова
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За безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреЗа безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В рамках празднования Дня Победы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится более 450 праздничных мероприятий, в которых примут участие свыше 440 тысяч человек.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, законность и общественный порядок на шествиях, митингах, культурно-зрелищных и спортивных мероприятиях будут осуществлять более 4,5 тысяч сотрудников полиции.

Места массового пребывания граждан накануне Дня празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обследуют кинологи со служебными собаками.

Улицы будут патрулировать сотрудники ГИБДД. Югорчанам следует с пониманием относиться к принимаемым мерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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