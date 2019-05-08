Югорчанам ветеринары советуют прививать своих питомцев
С начала этого года по поводу укусов дикими и домашними животными в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска обратилось 56 человек, 19 из которых – дети до 14 лет.
Врачи отмечают, что в среднем статистика укусов населения животными остается неизменной. К примеру, в 2017 году в ОКБ обратилось 276 пострадавших от их укусов, в прошлом году их было 281, четверо из них подверглись нападению бешеной лисы, с которой столкнулись в поселке «Речник». И этот случай нападения больного животного на человека в городе произошел впервые за 20 лет.
Врачи-эпидемиологи настоятельно рекомендуют горожанам ежегодно прививать своих домашних животных от бешенства и избегать контактов с дикими животными, а также с безнадзорными собаками и кошками.
ИСТОЧНИК KP.RU