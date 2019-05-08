Житель Нижневартовска получил восемь лет тюрьмы за сбыт гашиша

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-08T12:56:35+03:00

Житель Нижневартовска получил 8 лет тюрьмы за сбыт гашиша. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Также ему предстоит выплатить штраф

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За сбыт наркотиков вартовчанин отправится на несколько лет в тюрьму. Задержали его в момент получении партии запрещенных веществ.

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2018 года осужденный через сеть «Интернет» получил партию гашиша, массой более 42 граммов, для сбыта наркозависимым горожанам путем закладок.

Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Суд назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU