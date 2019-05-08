Губернатор Югры вступила в ряды волонтёров Победы

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-08T12:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Встречу с молодежными объединениями и волонтерами провела в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова.

Один из первых вопросов, который озвучили молодые люди, коснулся опасной возможности развязывания третьей мировой войны.

- Я очень отрицательно к этому отношусь, очень тревожусь – я обычный человек. У меня большая семья, много друзей, я люблю Югру, югорчан. Я обо всех беспокоюсь, – сказала Наталья Комарова.

В ходе беседы молодые люди поинтересовались у главы региона, какую книгу о Великой Отечественной войне посоветовала бы губернатор прочесть подрастающему поколению. Наталья Комарова обратилась к творчеству советского и российского писателя Анатолия Приставкина, ставшего автором автобиографической повести «Ночевала тучка золотая». Произведение посвящено рассказу о военном детстве, беспризорности.

- Это книга о войне, детях-сиротах, братьях «Кузьмёнышах», их судьбе. Они потеряли родителей и, оставаясь безо всякой поддержки, попали в обстоятельства, когда наша страна переживала времена, связанные со Сталинскими репрессиями. Для маленьких детей – это такие физические, душевные испытания, которые не каждый взрослый способен выдержать, – сказала Наталья Комарова. - Я хочу, чтобы через эту книгу вы поняли, что война – это не блеск, это не восторг. Это боль, утрата, горе, беда, это смерть, – обратилась к молодежи глава региона, напомнив, что в 2018 году губернатор посетила Сирийскую Арабскую Республику, где сегодня идут боевые действия. – Эту войну я видела не только в разрушенных зданиях, жилье, разоренных храмах, памятниках культуры. Я видела ее через детей, которые остались сиротами, пострадали, стали инвалидами. Когда ты можешь прикоснуться к этому ребенку, ты понимаешь – это война.

Также ребята расспросили губернатора о ее биографии, трудовой деятельности.

По итогам встречи Наталья Комарова вступила в ряды волонтеров Победы. Для этого глава региона зарегистрировалась на сайте https://волонтерыпобеды.рф/. После чего ей вручили значок «Волонтер Победы» и дополнительную добровольческую атрибутику.

ИСТОЧНИК KP.RU