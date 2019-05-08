2019-05-08T12:08:16+03:00
Происшествия

В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник

Мальчишку грейдер засыпал снегом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник. Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Когалыма завершила проверку по сообщению средств массовой информации о факте травмирования ребенка снегоуборочной машиной.

Напомним, инцидент произошел 27 марта в Когалыме. Водитель автогрейдера в момент уборки дворовой территории города не заметил восьмилетнего ребенка и засыпал его снегом, в результате чего мальчик получил переломы ног.

Установлено, что руководство «Коммунспецавтотехники» не обеспечили своевременную уборку снега и безопасные условия работ, надлежащий контроль за выполнением данных работ со стороны администрации города не осуществлялся.

В связи с этим, прокурор в адрес директора учреждения и главы города внес представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, по материалам проверки следственным комитетом Югры в отношении водителя автогрейдера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вартовчане за несколько часов собрали 20 КамАЗов мусора
Шествие Бессмертного полка пройдёт в 137 населённых пунктах Югры
Детский стульчик обошёлся сургутянке в 70 тысяч рублей
Пять тысяч жителей Нефтеюганска примут участие в шествии 9 мая
Кромка ледостава на Оби достигла Югры
Сбербанк создает «Банк памяти» подвигов Великой Отечественной войны
Пошла или не пошла Обь в районе Нижневартовска
В Ханты-Мансийске 9 мая на улицах ограничение движения для транспорта
За безопасностью югорчан во время праздника будут следить 4,5 тысячи полицейских
Югорчанам ветеринары советуют прививать своих питомцев
Житель Нижневартовска получил восемь лет тюрьмы за сбыт гашиша
Губернатор Югры вступила в ряды волонтёров Победы
В Нижневартовске на День Победы во время шествия будут дежурить врачи
На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим
Главврач стоматологической поликлиники из Пыть-Яха лечила зубы без ведома пациентов
В Югре выбран логотип Года семьи
Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала код и потеряла миллион рублей
На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов
Вартовчанин воспользовался краденой топливной картой
Жители Мегиона поднимут в небо раритетный самолет и побывают внутри легендарного танка