В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник
Прокуратура Когалыма завершила проверку по сообщению средств массовой информации о факте травмирования ребенка снегоуборочной машиной.
Напомним, инцидент произошел 27 марта в Когалыме. Водитель автогрейдера в момент уборки дворовой территории города не заметил восьмилетнего ребенка и засыпал его снегом, в результате чего мальчик получил переломы ног.
Установлено, что руководство «Коммунспецавтотехники» не обеспечили своевременную уборку снега и безопасные условия работ, надлежащий контроль за выполнением данных работ со стороны администрации города не осуществлялся.
В связи с этим, прокурор в адрес директора учреждения и главы города внес представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.
Кроме того, по материалам проверки следственным комитетом Югры в отношении водителя автогрейдера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
ИСТОЧНИК KP.RU