СЕГОДНЯ 12:08 2019-05-08T12:08:16+03:00

В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник. Фото с сайта pixabay.com

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Прокуратура Когалыма завершила проверку по сообщению средств массовой информации о факте травмирования ребенка снегоуборочной машиной.

Напомним, инцидент произошел 27 марта в Когалыме. Водитель автогрейдера в момент уборки дворовой территории города не заметил восьмилетнего ребенка и засыпал его снегом, в результате чего мальчик получил переломы ног.

Установлено, что руководство «Коммунспецавтотехники» не обеспечили своевременную уборку снега и безопасные условия работ, надлежащий контроль за выполнением данных работ со стороны администрации города не осуществлялся.

В связи с этим, прокурор в адрес директора учреждения и главы города внес представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

Кроме того, по материалам проверки следственным комитетом Югры в отношении водителя автогрейдера возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ИСТОЧНИК KP.RU