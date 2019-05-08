СЕГОДНЯ 10:59 2019-05-08T11:01:11+03:00

В Нижневартовске на День Победы во время шествия будут дежурить врачи. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске продолжается подготовка ко Дню Победы. Предприятия украсили свои территории праздничной атрибутикой, в микрорайонах города и местах проведения мероприятий проходят субботники, на улицах, где пройдет шествие, окрашены бордюры и ограждения, завершаются репетиции парада.

Шествие запланировано на 12 часов 9 мая. Главными героями праздника станут ветераны. На протяжении всего дня на площадках будут работать 150 волонтеров, которые окажут всестороннюю помощь пожилым вартовчанам.

Кроме того, возле АО «НижневартовскНИПИнефть» будет дежурить бригада медицинской помощи. Также кареты скорой помощи для оказания экстренной помощи вартовчанам будут располагаться на перекрестке ул. Ленина – ул. Маршала Жукова и возле Дворца искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU