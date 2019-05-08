СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-08T10:54:54+03:00

На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим Фото: Татьяна Коркина

Разводить костры и отдыхать на природе нельзя

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Для обеспечения пожарной безопасности на территории 17 муниципальных образований Ханты-Мансийского округа действует особый противопожарный режим.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, противопожарный режим введен для усиления требований пожарной безопасности и защиты подведомственной территории от угрозы огня. Особый противопожарный режим введен в Белоярском Кондинском, Нефтеюганском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах, городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Покачи, Урай, Ханты-Мансийск и Югорск.

Особый пожарный режим и его продолжительность утверждены нормативными актами глав муниципалитетов. В указанных территориях он продлится до 12-13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU