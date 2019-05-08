На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим
Для обеспечения пожарной безопасности на территории 17 муниципальных образований Ханты-Мансийского округа действует особый противопожарный режим.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, противопожарный режим введен для усиления требований пожарной безопасности и защиты подведомственной территории от угрозы огня. Особый противопожарный режим введен в Белоярском Кондинском, Нефтеюганском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах, городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Радужный, Покачи, Урай, Ханты-Мансийск и Югорск.
Особый пожарный режим и его продолжительность утверждены нормативными актами глав муниципалитетов. В указанных территориях он продлится до 12-13 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU