СЕГОДНЯ 10:47 2019-05-08T10:47:14+03:00

Главврач стоматологической поликлиники из Пыть-Яха лечила зубы без ведома пациентов. Фото с сайта pixabay.com

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Прокурор города Пыть-Ях утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача Пыть-Яхской городской стоматологической поликлиники.

По информации прокуратуры Югры, женщину обвиняют в мошенничестве в сфере страхования, то есть хищении чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное лицом с использованием служебного положения.

Согласно материалам дела, злоумышленница, используя свое служебное положение, вносила в медицинские карты больных недостоверные сведений об оказании им стоматологических услуг. Таким способом она совершила хищение более 150 тысяч рублей из бюджета РФ, направляя информацию в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU