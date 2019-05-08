2019-05-08T10:25:22+03:00
Общество

В Югре выбран логотип Года семьи

Прием заявок на конкурс проводился на портале «Открытый регион – Югра»
Алена Кульмухаметова
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В Югре выбран логотип Года семьи. Фото с портала "Открытый регион"В Югре выбран логотип Года семьи. Фото с портала "Открытый регион"
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Иллюстрация «Югра» молодого дизайнера Маргариты Патрушевой из Югорска стала победителем конкурса по выбору логотипа Года семьи в автономном округе.

Этот вариант стал основой официального символа тематического года. Его будут использовать в рамках мероприятий, посвященных Году семьи в регионе.

По слова автора эскиза, конкурс стал своеобразным вызовом ее творческим способностям. Поэтому она подготовила пять вариантов логотипа.

- Мне очень приятно, что один из них станет официальным символом Года семьи в Югре. В нем я использовала элементы, которые символизируют наш округ: лес, река, сибирское солнце и чум, который объединяет всех членов семьи, – рассказала Маргарита Патрушева.

Отметим, что этот логотип стал лучшим среди 493 вариантов, предложенных жителями 22 муниципалитетов.

Прием заявок на конкурс проводился на портале «Открытый регион – Югра» с 8 по 22 апреля. С 23 по 25 апреля жители региона голосовали за лучшую работу. За это время они отдали около 7 тысяч голосов. Победителя конкурса оргкомитет выбрал с учетом общественного мнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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