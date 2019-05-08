СЕГОДНЯ 09:56 2019-05-08T09:56:45+03:00

Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала код и потеряла миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

Женщина думала, что говорит с сотрудником банка

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась 64-летняя жительница окружного центра с заявлением о мошенничестве.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Злоумышленник уверял, что служба безопасности зафиксировала несанкционированную операцию по банковскому счету, зарегистрированному на имя заявительницы. Якобы, для предотвращения перевода денег, необходим номер банковской карты и код доступа к банковскому счету. Сообщив конфиденциальную информацию, пенсионерка лишилась более 1 170 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU