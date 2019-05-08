2019-05-08T09:50:51+03:00
Общество

На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов

Акция превратилась в городской праздник
Алена Кульмухаметова
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На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистовНа патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов
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Сообщество автолюбителей «Drive 2 Ханты-Мансийск и северные города» в седьмой раз 9 мая проведёт патриотическую акцию - автопробег в честь Дня Победы, как дань памяти героизму советского народа.

По словам участников автопробега, ни один праздник не должен быть связан с алкоголем. Тем более такой великий! Каждый ассоциирует празднование с тем, что любит.

Изначально пробег собирал всего несколько энтузиастов, состоял не более чем из десятка автомобилей и не носил характер масштабного мероприятия. Однако, участники сообщества были тверды в своих намерениях и ежегодно продолжали устраивать данную акцию, пока это не стало традицией. С 2018 года автопробег организовывается как городской праздник, в котором принимают участие сотни жителей Ханты-Мансийска.

На сегодняшний день в автопробеге могут принять участие не только авто и мотолюбители, но и любой желающий, кто хочет провести этот праздничный день в компании участников клуба.

Стартует автопробег от стоянки по улице Студенческая, 19, далее участники проследуют по Восточной объездной до остановки у Ледового дворца, и после вернуться обратно.

Апофеозом мероприятия, безусловно, является построение тематической фигуры из автомобилей. Каждый год фигура меняется и до последней минуты остается интригой для участников мероприятия. В прошлом году менее чем за два часа удалось выстроить надпись: «Победа 9 мая» и звезду из мотоциклов. Также во время построения надписи участников автопробега ждет «полевая кухня» и музыкальное сопровождение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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