2019-05-08T09:36:43+03:00
Происшествия

Вартовчанин воспользовался краденой топливной картой

Находится под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин воспользовался краденой топливной картойВартовчанин воспользовался краденой топливной картойФото: Татьяна Коркина
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Три кражи раскрыли полицейские Югры. Все подозреваемые задержаны и находятся под подпиской о невыезде.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, 30-летний мужчина, находясь на базе одной из строительных компаний города, похитил топливную карту, с помощью которой присвоил 170 литров бензина «АИ-92». Сумма ущерба составила более 7700 рублей. Подозреваемый ранее судим и нигде не трудоустроен. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ещё одна кража расктыра в Нефтеюганске: 41-летний мужчина проник в помещение тонара, разбив окно, откуда похитил порядка 2 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе «отличился» 29-летний мужчина. Он похитил с территории участка, расположенного в СОК «Строитель», трубы весом около 1 тонны, стоимостью 15 тысяч рублей. Во всех случаях возбуждены уголовные дела.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 67 преступлений, раскрыто 49, из них: три факта причинения телесных повреждений, три мошенничества, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и три кражи, в том числе одна квартирная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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