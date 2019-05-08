Жители Мегиона поднимут в небо раритетный самолет и побывают внутри легендарного танка

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-08T09:48:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В День Победы у мегионцев будет возможность поднять в небо самолет времен Великой Отечественной войны и взять на себя управление легендарным Т-34.

Очутиться внутри боевых машин горожане смогут, посетив уникальный выставочный комплекс. Его установят его на центральной площади Мегиона 9 мая. Благодаря современным VR-технологиям у каждого, кто побывает в цифровом павильоне «Славнефть-Мегионнефтегаза», будет возможность примерить на себя роль участника исторических событий. Эффект полного погружения в атмосферу достигается за счет объемного изображения и звука.

Оценить преимущества виртуальной реальности можно будет и в VR-кинотеатре, который нефтяники также развернут на центральной площади города. Для юных мегионцев здесь будет организован показ мультфильма по стихотворению Александра Твардовского «Танкист».

Кроме того, в мобильном планетарии можно будет посмотреть исторический фильм о войне. Сферическая конструкция позволит зрителям ощутить себя участниками далеких событий, в том числе «вживую» увидеть победный салют 1945 года на Красной площади.

Не оставит равнодушными жителей города и выставка артефактов, найденных мегионскими поисковиками на полях сражений Великой Отечественной. В составе отряда «Истоки» школьники выполняют сложную, но благородную миссию – помогают возвращать из небытия имена солдат и офицеров, павших в боях за Родину.

– Передавать новым поколениям память о великом подвиге нашего народа, о цене той Победы, – важнейшая задача. Решать ее можно, в том числе, с помощью современных цифровых технологий, к которым так восприимчива молодежь. Ведь форма может быть разной, главное – содержание, а оно неизменно: мы помним, гордимся и чтим тех, кто дал нам возможность жить под мирным небом. И надеемся, что так будет всегда, – отметил генеральный директор «Славнефть-Мегионнефтегаза» Михаил Черевко.

ИСТОЧНИК KP.RU