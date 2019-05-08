В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»
В Нижневартовске работает муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры консультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.
Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.
Подробную информацию можно получить по телефону штаба 41-78-78 (по будням с 14 до 18 часов), а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».
Добавим, что в связи с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, будет введено временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города.
ИСТОЧНИК KP.RU