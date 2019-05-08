2019-05-08T09:03:50+03:00
Общество

В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»

Шествие начнётся в полдень
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»Фото: Татьяна Коркина
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В Нижневартовске работает муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры консультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.

Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.

Подробную информацию можно получить по телефону штаба 41-78-78 (по будням с 14 до 18 часов), а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что в связи с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, будет введено временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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