В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-08T09:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске работает муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры консультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.

Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.

Подробную информацию можно получить по телефону штаба 41-78-78 (по будням с 14 до 18 часов), а также в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, что в связи с проведением цикла мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, будет введено временное ограничение движения транспортных средств по дорогам города.

ИСТОЧНИК KP.RU