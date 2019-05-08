СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-08T08:27:49+03:00

На трассе в Югре разбился мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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На большой скорости мотоциклист ударился об отбойник, установленный на трассе и упал. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от города Советский.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около половины третьего часа дня 7 мая на автодороге «Подъезд к городу Советский», 33-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением, наехал на металлическое боковое ограждение дороги.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.

Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU