На трассе в Югре разбился мотоциклист
На большой скорости мотоциклист ударился об отбойник, установленный на трассе и упал. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от города Советский.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около половины третьего часа дня 7 мая на автодороге «Подъезд к городу Советский», 33-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением, наехал на металлическое боковое ограждение дороги.
В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.
Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU