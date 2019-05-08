2019-05-08T08:27:49+03:00
Общество

На трассе в Югре разбился мотоциклист

Мужчина чудом остался жив
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе в Югре разбился мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыНа трассе в Югре разбился мотоциклист. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

На большой скорости мотоциклист ударился об отбойник, установленный на трассе и упал. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от города Советский.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около половины третьего часа дня 7 мая на автодороге «Подъезд к городу Советский», 33-летний водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением, наехал на металлическое боковое ограждение дороги.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы.

Задержано девять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Когалыме продолжают проверять коммунальщиков, по вине которых пострадал второклассник
В Нижневартовске на День Победы во время шествия будут дежурить врачи
На «победные майские» в лесах Югры введён особый противопожарный режим
Главврач стоматологической поликлиники из Пыть-Яха лечила зубы без ведома пациентов
В Югре выбран логотип Года семьи
Пенсионерка из Ханты-Мансийска назвала код и потеряла миллион рублей
На патриотический автопробег в Ханты-Мансийске приглашают мотоциклистов
Вартовчанин воспользовался краденой топливной картой
Жители Мегиона поднимут в небо раритетный самолет и побывают внутри легендарного танка
В Нижневартовске работает штаб акции «Бессмертный полк»
В Сургуте с наркотиками в детской коляске задержали мужчину
Кровлю дома на улице Чапаева у погорельцев из Нижневартовска заменили раньше срока
Администратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи
В середине мая в Нижневартовске отключат отопление
За нападение на продавца кондинцу грозит 10 лет тюрьмы
Погода в Югре 8 мая: переменная облачность и ветрено
Продавец с сайта объявлений получил деньги от югорчанки и перестал отвечать
На крупном форуме Урала представлен проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»
Полмиллиона рублей заплатит организация из Югры за попытку дать взятку автоинспектору
На мини-зоопарк в деревне Шапша власти ХМАО потратят 112 миллионов рублей
В Сургуте задержаны два вымогателя
В Югре стартует экологическая акция «Спасти и сохранить»
Сбербанк предоставил новый сервис застройщикам
За выходные в Югре зарегистрировано 16 возгораний сухой травы
На сотрудника полиции Сургута завели уголовное дело за взятку
В Ханты-Мансийске 9 мая состоятся мероприятия под лозунгом «Салют тебе, Великая Победа!»
Появились подробности жестокого избиения участника мелкого ДТП на парковке торгового центра в Нижневартовске
В Югре в этом году построят два комплекса «школа-детский сад»