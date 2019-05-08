2019-05-08T07:59:28+03:00
Происшествия

Администратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи

Женщина уже была судима за кражу
Алена Кульмухаметова
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Администратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи. Фото с сайта pixabay.comАдминистратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи. Фото с сайта pixabay.com
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Пришел, разделся, чтобы примерить одежду и остался в чём мать родила покупатель одного из магазинов Сургута. Как выяснилось позже, его вещи приглянулись администратору салона красоты.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 35-летняя женщина, работающая администратором в одном из салонов красоты, находясь в магазине одежды по улице Югорский тракт, похитила носимые вещи. Ущерб, причиненный заявителю, составил более 7300 рублей. Также установлено, что подозреваемая ранее судима за кражу. Возбуждено уголовное дело.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: причинение вреда здоровью, незаконная рубка лесных насаждений и три кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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