Администратор салона красоты из Сургута похитила «бэушные» вещи
Пришел, разделся, чтобы примерить одежду и остался в чём мать родила покупатель одного из магазинов Сургута. Как выяснилось позже, его вещи приглянулись администратору салона красоты.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 35-летняя женщина, работающая администратором в одном из салонов красоты, находясь в магазине одежды по улице Югорский тракт, похитила носимые вещи. Ущерб, причиненный заявителю, составил более 7300 рублей. Также установлено, что подозреваемая ранее судима за кражу. Возбуждено уголовное дело.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: причинение вреда здоровью, незаконная рубка лесных насаждений и три кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU