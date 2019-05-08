СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-08T07:36:58+03:00

За нападение на продавца кондинцу грозит 10 лет тюрьмы. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокурор Кондинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя посёлка Междуреченский. Он обвиняется в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, злоумышленник в марте 2019 года напал с оружием на продавца одного из магазинов и, угрожая, требовал деньги в размере 17,5 тысяч рублей и другое имущество, однако был задержан сотрудниками полиции и впоследствии по требованию прокуратуры заключен под стражу на период предварительного следствия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Разбойнику грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU