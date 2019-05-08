СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-08T07:17:28+03:00

Погода в Югре 8 мая: переменная облачность и ветрено Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В среду 8 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы 12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11,+16 градусов, в южных районах +18,+23 градусов, в северных и восточных +4,+9 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6 - 11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +12,+14 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер восточный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +9 градусов.

В Нижневартовске ясная погода, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4, +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU