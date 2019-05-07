СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-07T15:52:15+03:00

Продавец с сайта объявлений получил деньги от югорчанки и перестал отвечать Фото: Татьяна Коркина

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В ноябре прошлого года в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жительницы посёлка Белый Яр о хищении 20 тысяч рублей.

В ходе разбирательства сотрудниками полиции установлено, что заявительница на сайте «Авито» увидела объявление о продаже квартиры по привлекательной цене, созвонившись с продавцом, она перевела ему задаток, но после перевода денег на счет продавец прекратил связь по своей инициативе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Накануне полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась 31-летняя жительница Новгородской области. Злоумышленница была задержана. Она пояснила, что заранее продумала схему мошенничества для дальнейшего обогащения, похищенные деньги потратила на личные нужды.

Причиненный ущерб потерпевшей возмещен. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU